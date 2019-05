Mini discarica a pochi passi da una scuola FOTO L'abbandono incontrollato a pochi passi dall'ingresso dell'Istituto Moscati

Una mini discarica introno ad una campana per la raccolta del vetro “inesorabilmente vuota”... Materiali di risulta, una stampante, una sedia, cassette di piatti, bottiglie, un vecchio stendibiancheria e altri rifiuti non ben identificati.

E' la collezione che è possibile ammirare a pochi metri dall'ingresso dell'Istituto Comprensivo Moscati al Rione Ferrovia. Gli incivili non conoscono vergogna, neanche quella che dovrebbe invaderli a lasciare i propri rifiuti poco lontano da una scuola.

I ragazzi che frequentano l'istituto di via Nuzzolo saranno costretti ad “ammirare” lo spettacolo di inciviltà che fa bella mostra di sé a pochi passi dalla scuola.

Riceveranno il pessimo esempio di chi insozza senza remore e il passo indietro è vicinissimo.

E se è ormai una consuetudine quella di usare i punti per la raccolta del vetro in questo modo terribile è ancor più grave che il gesto avvenga a pochi passi da una scuola, a pochi passi da giovanissimi per i quali si lavora, ogni giorno per stimolare una coscienza ecologica che è fondamentale per il progresso della civiltà.