I vini sanniti al Senato. Casellati: "Terra straordinaria" Successo per l'iniziativa organizzata dalla senatrice Lonardo

Successo per i vini sanniti in Senato: manifestazione organizzata dall’esponente sannita di Forza Italia, Sandra Lonardo. Il sindaco di Guardia Sanframondi, comune capofila di Sannio Falanghina Città Europea del Vino in merito ha dichiarato: “La presentazione in Senato della Falanghina e delle eccellenze agroalimentari sannite, conferma e rilancia le ambizioni del nostro territorio. È la testimonianza dei risultati che possiamo raggiungere quando facciamo rete e quando la provincia riesce ad essere unita su temi reali. L’evento organizzato da Sandra Lonardo coniuga arte, enologia e cultura, mondi che riescono a dialogare con un target internazionale e a veicolare i nostri prodotti su mercati più competitivi. In questi primi mesi, Sannio Falanghina ha avuto il sostegno di tutte le istituzioni e le forze politiche ma non basta. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi e valorizzare non solo il vino ma l’intero settore enogastronomico e del benessere. Le 11mila imprese produttrici e migliaia di lavoratori che operano nelle cantine meritano tutta questa attenzione”.



E’ intervenuta anche la presidente del Senato Casellati, che ha dichiarato: “Ringrazio la senatrice Sandra Lonardo - madrina, instancabile ispiratrice e promotrice dell’evento - e con lei tutte le persone che lavorano con passione per il territorio sannita. Un evento nato per coniugare cultura enogastronomica, arte, musica e letteratura, e per celebrare una importante realtà della Campania e del nostro Paese. Un plauso per il riconoscimento della rete europea Recevin assegnato al distretto Sannio Falanghina ‘Città europea del vino 2019’. Un attestato straordinario ad una vera e propria eccellenza nel panorama internazionale, ma soprattutto un valore aggiunto per il marchio Italia, per la nostra economia e per la nostra agricoltura che, per qualità e quantità, anno dopo anno conquista i consumatori e si afferma sui mercati emergenti. Il vino ci parla di amore per la terra, maestria, passione, operosità, ambiente, territorio. E non solo. Il paesaggio disegnato dei vostri vigneti, la geografia delle cantine, la narrazione dei borghi, l’identità culturale e soprattutto il coraggio delle popolazioni sannite che si sono rialzate dopo calamità naturali e terremoti. Un vino protagonista anche della Dieta mediterranea e della crescita dell’enoturismo, come esperienza unica. La Falanghina ha avuto importanti evoluzioni, a partire dai racconti di Plinio il Vecchio e dalla presenza nella corte reale, fino alla carta dei vini papali. Un piacere che nasce dalla valorizzazione della storia e della tradizione”.

Così invece Sandra Lonardo: "

Sono particolarmente grata alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per aver dato alla mia terra questa occasione. - dichiara la Lonardo. - Oggi, è come se avessimo festeggiato una laurea, in uno dei luoghi simbolo della democrazia”.

“Degustazione letteraria, nasce dall’amore che ho sempre avuto per la mia terra, - spiega - per il mio Sannio, ed ha preso il via in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio, nel lontano 1999. Si tratta di una sorprendente miscellanea tra musica, poesia, letteratura, cibo, vino... per avvicinare i più alla conoscenza della degustazione, perché un vino si guarda, si scruta, si assapora, si gusta, si descrive quando ti dà delle forti emozioni”.

“Bisogna predisporsi con il corpo, con l’anima e con la mente, - prosegue - richiamando il grande enologo Riccardo Cotarella, che stasera ci ha onorati della sua presenza. A lui va un sentito ringraziamento, unitamente al Presidente della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Gianpaolo Vallardi; al Presidente della Commissione Cultura, Mario Pittoni; al Professore Ordinario di Diritto Comparato dell’Università degli Studi del Sannio, Felice Casucci; ed al Coordinatore di Sannio Falanghina - Città Europea del Vino 2019, Floriano Panza, che hanno relazionato nel corso dell’evento. Un grazie al Conservatorio Statale di Musica “N. Sala” di Benevento per aver allietato la serata con le musiche di Mozart e all’attrice Deborah Caprioglio che ha declamato tre splendide poesie sul vino. Ed ancora un grazie ai tanti intervenuti, ai senatori, alle autorità presenti, alla stampa locale e nazionale, ed a quanti hanno dato il proprio contributo per il successo della manifestazione”.

“È stata davvero una bella serata, - commenta - in cui l'aspetto letterario, artistico, culturale, musicale e gastronomico si sono incrociati con l'armonia delle nostre cantine ed il lavoro della nostra gente paziente e generosa. È un mondo da scoprire, da conoscere, da approcciare. E per questo motivo ho pensato ad un omaggio per gli ospiti presenti, un memorandum semplice e lineare, con i primi elementi guida per avvicinarsi alla conoscenza di quest’antica bevanda: il vino... Il nettare di Bacco è certamente la bevanda più antica e apprezzata al mondo, musa ispiratrice di grandi artisti e fonte di allegria per gli uomini semplici. L’evoluzione dei gusti e delle tecniche produttive, costituisce un’affascinante chiave di lettura delle civiltà, che in ogni epoca hanno fatto del vino uno status symbol, portavoce di cultura, aspirazioni e contraddizioni”.