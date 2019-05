Nuovo volto scuola San Filippo grazie a Comitato e genitori Continua il restyling delle aree verdi a cura del Trivium. Genitori donano giostrine per i piccoli

Dopo un mese o poco più di duro lavoro la scuola San Filippo nel quartiere Triggio di Benevento ha cambiato volto. Senza attendere i tempi lunghi del Comune per la manutenzione primaverile, 'armati' di pazienza, attrezzature e tanta buona volontà l'esperimento messo in campo dalla dirigenza scolastica e dal Comitato di quartiere Trivium ha ben presto interessato anche i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo. E per questo, dopo una prima iniziale pulizia e taglio di alcuni rami pericolanti, i genitori ad inizio settimana hanno donato delle giostrine da installare all'interno dei tanti giardini presenti nel cortile della scuola. Casette e scivoli donati ai bambini della scuola dell'infanzia. Uno sforzo considerevole e con non terminerà con la donazione. Mentre da un lato i volontari del Comitato continuano la bonifica dei terreni e dell'aiuola, infatti, a breve verranno messi a dimora piante e fiori che abbelliranno ancora di più i giardini.

Ad inizio settimana l'inaugurazione alla presenza dei genitori, dei professori e della preside Marina Mupo con la responsabile del Plesso Anna Lisa Gravina.