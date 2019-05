Sanità. Mastella chiede le dimissioni di Pizzuti L'intervento del primo cittadino dopo la firma del decreto "Salva ospedale" per Sant'Agata

“Meglio tardi che mai. Voglio capire perché quando io sostenevo che il piano era una autentica schifezza, lui ed il suo direttore generale innalzarono carri armati contro di me”. Così il sindaco Clemente Mastella in merito al decreto “Salva Ospedale” firmato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Meglio tardi che mai – rimarca Mastella -. Voglio capire perché quando io sostenevo che il piano era una autentica schifezza, lui ed il suo direttore generale innalzarono carri armati contro di me. A questo punto faccia dimettere il suo direttore generale che sostenne ragioni che oggi sono state mandate in soffitta. Meglio, chiedo da responsabile istituzionale dell’Assemblea dei Sindaci e come sindaco della città, le dimissioni di Pizzuti. Allora si prestò, prima delle elezioni, a declamare la poesia del suo piano oggi sconfessato. A De Luca voglio dire che il Rummo va male e con Pizzuti l’ospedale è sceso di qualità nonostante il generoso impegno di quanti vi lavorano, medici e personale tutto. La sanità non è soltanto contabilità. È un valore sociale”.