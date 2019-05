Edilizia scolastica. Gli enti locali posso presentare istanze L'annuncio di Mortaruolo

“La Regione Campania ha approvato con decreto 522 dell'8 maggio 2019 la modulistica utile alla compilazione delle istanze degli Enti locali per la partecipazione all'avviso pubblico relativo al Piano triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020 per l'annualità 2019. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata improrogabilmente alle ore 19 del giorno del 27 maggio 2019. Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti i Comuni della Regione Campania”. Così il Consigliere regionale e componente della Commissione Istruzione e Cultura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.

“Sono convinto – fa notare Mortaruolo – che una Scuola all’avanguardia passa attraverso un’edilizia scolastica che sia moderna, innovativa, sicura, sostenibile. Il nostro programma consentirà di mettere al sicuro molte scuole del Sannio e della Campania. Offrire una scuola sicura per ogni studente è la sfida minima ed irrinunciabile che abbiamo deciso, come Regione Campania, di vincere”.