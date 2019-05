Emergenza rifiuti, Mastella chiede incontro alla Regione "Al di là dello sciopero in atto a Tufino, l’attuale crisi è infatti destinata ad aumentare"

Il sindaco Clemente Mastella, in relazione ai ritardi che si stanno registrando in città nelle operazioni di ritiro dei rifiuti indifferenziati residui ha chiesto un incontro urgente alla Regione.

“Nello scusarmi con i cittadini per i disagi derivanti dalla mancata raccolta dei rifiuti indifferenziati residui, mi preme chiarire che purtroppo tale situazione non è certamente imputabile al Comune o all’Asia Spa in quanto è esclusivamente conseguenza dello stato di agitazione proclamato dai dipendenti della società che gestisce l’impianto S.T.I.R. di Tufino dove, assieme all’impianto di Pianodardine, vengono attualmente conferiti i rifiuti a seguito dell’incendio dello S.T.I.R. di Casalduni.

Tra l’altro, mi preme chiarire che, al di là della temporanea problematica, si tratta di una situazione che sul piano generale va complessivamente aggravandosi nell’intera regione in conseguenza delle difficoltà di collocazione sul mercato della frazione umida tritovagliata (Futs) prodotta dal processo di stabilizzazione che viene effettuato negli S.T.I.R. Di qui il progressivo accumulo e mancato smaltimento dei rifiuti sottoposti a trattamento che rischia di paralizzare l’intero sistema.

Si tratta - rincara Mastella -, pertanto, di un’emergenza destinata progressivamente ad aumentare, nonostante la solidarietà sin qui mostrata dalle altre province – che ringrazio - nell’accogliere i nostri rifiuti in conseguenza della chiusura dello S.T.I.R. di Casalduni.

Di qui la richiesta che ho inoltrato stamani alla Regione Campania affinchè si convochi urgentemente un vertice per affrontare una situazione emergenziale che rischia di riportare l’intero territorio regionale, non solo quello sannita, verso scenari che ci auguravamo fossero solo un triste ricordo del passato”.