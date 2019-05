Arcos escape: gioco, cultura, mistero e fuga nel museo Arcos La simpatica iniziativa della Provincia di Benevento e Sannio Europa

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, con l’Amministratore unico della Società partecipata Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, invitano ad "Arcos Escape", evento ideato e realizzato da Verehia in collaborazione con Sannio Europa. L’appuntamento è presso il Museo Arcos - Sezione Egizia per sabato 25 Maggio 2019 in due turni: alle ore 19.00, il primo; alle ore 20.00, il secondo.

“Arcos Escape” è un gioco interattivo che unisce cultura, mistero e intuizione. I partecipanti, chiusi all’interno del museo, saranno chiamati a usare gli oggetti che troveranno nelle varie stanze per risolvere una serie di enigmi e riuscire a visitare i diversi ambienti. Il tutto in 50 minuti, tempo massimo.

La prenotazione è obbligatoria, perché i posti saranno limitati: si potrà farlo chiamando il nuovo Centro Unico di Prenotazioni (CUP) per la Rete Museale della Provincia di Benevento, al numero di telefono: 345 75 429 84.