Economia ed etica: l’abbraccio difficile Lunedì all'Università del Sannio il confronto tra i vescovi Accrocca e Piazza

Prosegue il ciclo di seminari dell’Università del Sannio con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della diocesi di Benevento su temi al confine tra l'analisi scientifico-disciplinare e le rigorose riflessioni etiche.

Il prossimo incontro, in programma lunedì 13 maggio 2019 alle ore 10, presso l'Aula Magna del Dipartimento DEMM, in via delle Puglie vedrà come relatori l’arcivescovo di Benevento Felice Acrocca, per anni docente presso la Gregoriana di Roma. Argomento dell’incontro: “Economia ed etica: l’abbraccio difficile”.

Interverranno il rettore dell’Università del Sannio Filippo de Rossi e il direttore del Dipartimento Demm Unisannio Giuseppe Marotta.