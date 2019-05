Tesi in forma di Concerto pubblico per il Conservatorio Al Teatro San Vittorino di Benevento la tesi di laurea di due studentesse del "Nicola Sala"

Sabato 11 maggio, alle 19.30, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, si svolgerà infatti il Concerto - Tesi delle due studentesse di canto Marta Fiorillo, soprano e Frida Cuccurullo, soprano con la partecipazione di Francesca Mazzilli, soprano, Michele Gaudio, tenore, Fabrizio Crisci, baritono e Alina Taslavan, violino.

Ad accompagnare i Concerti -Tesi delle due studentesse di canto, sarà l’Orchestra Sinfonica dell’Istituzione di Alta Formazione Musicale sannita, diretta dal M. Francesco D’Ovidio, titolare di cattedra presso l’Ateneo sannita. Prosegue, dunque, il significativo Progetto didattico-artistico ideato dal “Nicola Sala” che prevede lo svolgimento delle Tesi di Laurea in forma di Concerto pubblico, coniugando l’importanza dell’azione didattica con l’elevata qualità della proposta artistica. Ancora una volta i vertici dell’Ateneo musicale sannita, il Presidente Prof. Antonio Verga e il Direttore M° Giuseppe Ilario, esprimono la loro più viva soddisfazione: «Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” si rivela non soltanto un polo formativo importante e di valore del Sistema Sannio nel suo complesso, ma dimostra di costituire una risorsa preziosa in termini di offerta culturale pubblica, accessibile e fruibile, attraverso anche la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, storico ed urbanistico della Città di Benevento».