BEN-Eet Generation, al via i primi tirocini L'iniziativa sostenuta dall'assessore Anna Orlando

Al via i primi tirocini under 35 per il progetto “BEN-Eet Generation". Si è tenuta ieri nella Sala Giunta di Palazzo Mosti l’incontro con imprese e giovani tirocinanti under 35 residenti nel Comune di Benevento che hanno presentato domanda nella ShortList pubblicata nei mesi precedenti dall’Amministrazione Comunale, dopo che a seguito dei colloqui tenuti dalle imprese individuate da Confcommercio Benevento si è conclusa la fase di selezione.

Presenti al tavolo, oltre che l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili Anna Orlando, anche Adele Quaranta – Funzionaria del Comune e Responsabile di Progetto, Martina Zollo – VicePresidente dell’APS SannioIrpinia LAB (soggetto promotore dei tirocini) e Massimo Ciampi – Direttore Confcommercio Benevento.

L’incontro è stato fortemente voluto dall’Assessore Anna Orlando al fine di illustrare sia a giovani tirocinanti che alle imprese ospitanti lo spirito del contratto di tirocinio nonché la forte valenza formativa e culturale che esso può apportare se vissuto da parte sia dei ragazzi che delle imprese in un’ottica di reciproco coinvolgimento; con tale esperienza formativa – commenta in una nota l’Assessore Orlando - l’Amministrazione Comunale si pone quale soggetto intermediario tra i giovani della città e le piccole realtà commerciali, al fine di diventare punto di riferimento anche per il futuro. Ricordiamo che la selezione dei tirocinanti è stata effettuate dalle imprese sulla base dei loro fabbisogni e di colloqui conoscitivo-motivazionali, in quanto l’auspicio e che a termine di questa breve esperienza in azienda il rapporto di tirocinio con tali giovani possa trasformarsi in un rapporto di collaborazione e di lavoro più duraturo.