De Girolamo a Linea Verde, M5S: "Scelta ridicola" Il sottosegretario Buffagni contro l'ipotesi dell'ex ministro alla guida del programma

L'ipotesi di Nunzia De Girolamo alla guida di Linea Verde su Rai 1 non piace affatto ai Cinque Stelle, che attaccano la direttrice di Rai 1 in quota Lega, Teresa De Santis.

Il sottosegretario Buffagni attraverso Facebook infatti scrive: “Speriamo sia una balla. Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata berlusconiana, poi alfaniana, nonché moglie dell'attuale deputato Pd, Francesco Boccia? Come facciamo a chiedere meritocrazia e competenza, come facciamo a dare fiducia ai giovani artisti, alle tante persone che lavorano all'interno della Rai e sono pronte con idee innovative a far fare un salto di qualità all'azienda". Per il sottosegretario si tratta di "scelte che rasentano il ridicolo"."Ho poco tempo - conclude Buffagni - per guardare la tv, ma sono straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento! Si investa su quello... L'azienda è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro, criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti...”