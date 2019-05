Festa Madonna delle Grazie, ecco come richiedere gli spazi "Per presentare le istanze c'è tempo fino al 20 maggio"

In vista della Festa della Madonna delle Grazie, appuntamento da sempre molto atteso in città, arrivano dal comune le disposizioni per presentare istanza per l'assegnazione degli spazi disponibili in occasione della manifestazione. "I soggetti interessati potranno presentare istanza per l'assegnazione degli spazi disponibili in occasione della Festa della Madonna delle Grazie fino al 20 maggio". A comunicarlo l'assessore al Commercio Oberdan Picucci ed il presidente della commissione consiliare Attività Produttive Mimmo Franzese che in una nota precisano: "I venditori ambulanti che intendano ottenere l'autorizzazione potranno ritirare gli appositi moduli e richiedere le informazioni necessarie agli uffici del settore Attività Produttive del Comune di Benevento presso Palazzo del Reduce".