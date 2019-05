Decathlon, a Benevento l'inaugurazione il 30 maggio Dal 24 al 26 momenti di sport per scoprire nuove discipline

Il 30 maggio aprirà le sue porte un nuovo punto vendita Decathlon, esteso su una superficie di 1900 mq all’interno del parco commerciale “Buonvento”. Da sempre una mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone. Accessibilità che si traduce in molte forme, tra cui la possibilità di raggiungere sport users & customers in tutti i modi possibili. Ne è la riprova l’implementazione nel punto vendita di strumenti digitali: da un lato gli smartphone di cui sono dotati i collaboratori, da cui possono accedere costantemente all’intero catalogo (ma anche rispondere a domande poste on line sui prodotti ed i servizi, moderare le recensioni od attivare azioni di marketing); dall’altra le postazioni web per i clienti, con la possibilità di consultare un prezzo, ordinare un prodotto e pagarlo on line o alla cassa. Senza dimenticare la possibilità di sfruttamento dell'app Decathlon, vero contenitore di tutti i servizi (non solo catalogo, ma comunicazioni sugli eventi in corso, registro acquisti, recensioni prodotto e molto altro).

Così si esprime Francesco Vernini, Store Leader: “Ringrazio la città di Benevento e il territorio Sannita perché ci ha dato la possibilità di ospitare la nostra insegna, che sono sicuro accompagnerà i futuri clienti e gli sportivi locali alla scoperta dei benefici dello sport. Vogliamo diventare il punto di riferimento e la connessione tra clienti, associazioni/club ed esperienze sportive”.

L’equipe di Decathlon Benevento sarà formata da 23 Sport Leaders, cui spetta il compito di intessere relazioni proficue tra le realtà sportive locali e gli sportivi. Il network con il territorio, unito al know-how e all’esclusività dei prodotti sarà la base per un’ambiziosa mission: accrescere l’indice di sportività di Benevento! Nuovi collaboratori sono stati selezionati durante la giornata di recruiting organizzata in collaborazione con l’università del Sannio e grazie alle candidature giunte al portale decathlon-careers.it. Il punto vendita è dotato di 5 casse, un’area relax con tavoli predisposti per la ricarica e smart working, nonché un ampio spazio esterno per la pratica di vari sport: basket, minitennis, badminton,volley. Per sottolineare il rapporto con il territorio ed il patto che il punto vendita vuole siglare per diffondere lo sport, sono stati organizzati diversi momenti, nelle giornate del 242526 maggio: Sportdays.

Un grande spazio aperto in cui sportivi (e non!) di ogni età e livello di pratica potranno divertirsi a scoprire nuove discipline gratuitamente. Iscrizioni su: http://eventi.decathlon.it/ E mentre i lavori stanno ancora continuando, è aperta la pagina facebook.