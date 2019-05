Mastella: Benevento città 'enologica' con un progetto stabile La proposta del sindaco Mastella perché Sannio Falanghina non sia solo una “parentesi”

"Dopo la manifestazione che ha visto la nostra Falanghina protagonista al Senato, dove ha avuto uno straordinario successo; io credo che bisogna spingersi in avanti. Occorre ora un progetto interdisciplinare universitario, coinvolgendo diversi dipartimenti, che dia un percorso duraturo di città enologica, di cui Benevento e la sua provincia si possano fregiare negli anni a venire, coinvolgendo gli altri attori istituzionali e Riccardo Cotarella, Presidente dell’Associazione Mondiale Enologi, che lo farebbe con piacere".

Così il sindaco Clemente Mastella in un post su facebook lancia una nuova proposta per rendere stabile l'opportunità offerta dal riconoscimento europeo per Sannio Falanghina.

"Il progetto Enologico - conclude Mastella - dovrebbe essere di formazione e di organizzazione di eventi collegati alle arti, alla cultura, alla cittadinanza, con il coinvolgimento delle scuole e del volontariato locale. Altrimenti, se così non sarà, il riconoscimento europeo sarà stato solo una esaltante, ma momentanea, parentesi".