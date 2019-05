Cagnolina incinta legata e chiusa in un sacco VIDEO Salvata a Baselice dai volontari della Lega del Cane. La notte scorsa ha partorito tre cuccioli

Legata, chiusa in un sacco e abbandonata. Poche, pochissime le speranze per una cagnolina che, invece, fortunatamente è stata salvata dai volontari della “Lega del Cane delegazione San Bartolomeo in Galdo”. Il gruppo, che ieri pomeriggio ha effettuato l'intervento dopo una segnalazione, racconta l'accaduto con un video che mostra tutta la crudeltà di chi ha crudelmente stretto muso e zampette della cagnolina con un laccio e l'ha chiusa in ben due sacchi, abbandonandola a morte sicura.

"Questo - scrivono postando il video i soccorritori della bestiola - è lo spettacolo che ci siamo ritrovati oggi davanti. Questa mattina dei signori hanno visto vicino casa loro un sacco che si muoveva, ovviamente lo hanno aperto, trovandosi di fronte uno spettacolo agghiacciante.

C'era una cagnolina con zampe e muso legati, chiusa poi in due sacchi di plastica. Era gonfia, molto più gonfia di com'è nei video. È già stata portata dalla veterinaria ed è sotto flebo, domani avremo aggiornamenti.

Quando pensiamo che i mostri sono lontani da noi, quando pensiamo che nessuno che conosciamo possa fare una cosa del genere... Invece i mostri sono tra noi, perché chi fa una cosa del genere a una cagnolina non avrà timore in futuro a fare di peggio”.

Una storia che non finisce qui, anzi racconta della vita che vince sempre. La cagnolina era incinta e la notte scorsa ha partorito tre cuccioli. La Lega per la difesa del Cane lo annuncia con un ulteriore post: “Da una prima visita ed ecografia si vedeva fosse incinta e quasi in procinto di partorire, ma la veterinaria non era sicura che sarebbe riuscita a supportare il parto. Invece questa mattina la sorpresa: tre cucciolini. Come se avesse aspettato di essere salva per mettere alla luce i suoi cuccioli! La vita ha vinto.

Vengono i brividi a pensare che avrebbe potuto partorire chiusa in un sacco con zampe e muso legati”.