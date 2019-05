De Girolamo a Ballando, lite furibonda con la giuria Selvaggia Lucarelli: il popolo non l'ha mai votata

Nunzia De Girolamo diventa un “caso” anche a Ballando con le Stelle. Nella sesta puntata del programma di Rai Uno l'ex parlamentare sannita è stata protagonista, insieme al suo compagno di ballo Raimondo Todaro, di una lite furibonda con la giuria.

Poco da dire sul freestyle proposto dalla coppia. L'animata discussione, generata peraltro da Raimondo Todaro, ha riguardato i “commenti fuori tema” della giuria. Secondo l'ormai premiata ditta “Nunziatina e Totano” i giudici continuerebbero a farsi influenzare da un “sentiment” che ha poco riguarda le esibizioni. Sotto accusa, in particolare, un tweet di Selvaggia Lucarelli di qualche settimana fa. E se ha sulle prime l'ex Ministro ha tentato di placare gli spiriti le è stato impossibile non rispondere alla provocazione della Lucarelli che le ha detto “qui i voti li devi prendere davvero”.

“Mi vota il popolo”, la risposta piccata della De Girolamo e subito il nuovo affondo della blogger: “Il popolo non l'ha mai votata”. Poi un fuoco di fila da quasi tutti i giurati. Sembra parteggiare per la De Girolamo, invece, il pubblico. Insomma un siparietto di fuoco che ha “rubato” molto più tempo del consueto e sottolineato anche dalla protagonista che pochi secondi dopo il voto ha postato una foto commentando: “Insomma! Una seratina tutto sommato tranquilla! Vero”.