Costituzione alla Maturità, come si preparano gli studenti? All'Istituto Le Streghe presentato un libro del professore Massimo De Pietro

Come si preparano gli studenti alla novità che riguarderà la prova orale dell'esame di maturità, estesa anche ai temi della Costituzione e della Cittadinanza?. E' l'interrogativo al quale ha dato una risposta, in linea con le sollecitazioni della dirigente dell'Istituto Le Streghe Maria Gaetana Ianzito, il professore Massimo De Pietro, docente di discipline giuridiche e economiche ed avvocato, che ha curato il manoscritto “Costituzione e Cittadinanza”.

Un testo presentato sabato agli allievi della V, che integra le conoscenze che gli stessi hanno acquisito attraverso l’insegnamento ricevuto. I concetti, già patrimonio dei ragazzi, sono stati contestualizzati e valutati criticamente alla luce di ciò che è avvenuto in Italia dal ‘48 ad oggi.

Provare a dare ad ogni studente un quadro ancor più chiaro della Costituzione, sotto l’aspetto storico, sociale e giuridico, fargli comprendere il ruolo e l’essere cittadino: queste le linee guida del lavoro di De Pietro, con l'obiettivo non di replicare polemicamente alla riforma dell’esame di maturità, sulla sua opportunità e sui tempi di introduzione, ma ideando un mezzo per sostenere gli alunni delle quinte che dovranno confrontarsi con una nuova disciplina.

La convinzione di fondo del docente è che "nell’epoca dell’indebolimento generalizzato di ogni autorità simbolica, l’insegnamento non possa ridursi alla mera trasmissione di informazioni. Da qui uno scritto che, in qualche frammento, pur complesso e tecnico, tende ad un’acquisizione critica e contestualizzata dei principi e degli istituti, nonché del loro modus operandi". E’ necessario, soprattutto, in un momento in cui prevale un modello ipercognitivo, emancipato da ogni preoccupazione valoriale – sostiene De Pietro -, che rafforza le competenze e risolve i problemi, piuttosto che saperli porre.

“Le teste funzionano come computer, come mappe cognitive che esigono un puntuale aggiornamento. Si tratta semplicemente di caricare files secondo il principio utilitaristico del massimo beneficio con il minimo sforzo. A soccombere è il rapporto del sapere con la vita; prevale una concezione utilitaristica dell’apprendimento come una gara che non offre tempo alla riflessione critica. Da qui, il tentativo di contestualizzare le istituzioni, esplicare i meccanismi di funzionamento dell’apparato statale, analizzare storicamente i processi, formulare riflessioni critiche, identificare i progetti di riforma che, pur creando qualche naturale difficoltà, tende a mantenere vivo il rapporto dell’allievo con il sapere. Consapevoli, naturalmente, dell’impossibilità di sapere tutto il sapere e che l’insegnamento è un confronto con il limite del sapere attraverso il conoscere, si è inteso elaborare questo manoscritto al fine di fornire un mezzo aggiuntivo ai ragazzi, che vogliano servirsene per confrontarsi con i contenuti della Costituzione e dello status di cittadino”.

Il manoscritto è diviso in due segmenti culturali: 1. La Costituzione Italiana; 2 Lo Stato e la cittadinanza. Nella prima parte si esamina il tradizionale passaggio storico – dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana, con la crisi dello Stato liberale, l’avvento del fascismo e l’elezione dell’assemblea costituente - , si delineano i caratteri della Costituzione, la procedura di revisione costituzionale, attualizzandola fino ai giorni nostri (con il fallimento, per volontà popolare, della legge di revisione dell’assetto istituzionale del Governo Renzi), i limiti alla revisione costituzionale, l’identificazione del nucleo essenziale irriformabile.

Nella seconda parte, si collega il concetto di cittadinanza a quello di Stato: esiste un civis in quanto esiste uno Stato. Identificato lo Stato, si analizza l’evoluzione storica dello Stato moderno, dall’assoluto a quello democratico, si individuano le forme di Governo e le modalità di acquisto della cittadinanza, alla luce delle riforme introdotte, nonché il patrimonio di diritti, libertà e doveri derivanti dallo status di cittadino.