'Un assist per la Colonia', ecco le novità di quest'anno L'appuntamento in programma dal 17 al 23 giugno

Novità in arrivo per l''edizione 2019 della manifestazione "Un assist per la Colonia", che si terrà dal 17 al 23 giugno presso la struttura comunale Francesco Cossiga (ex Colonia Elioterapica). A comunicarlo è la cooperativa sociale 'Bartololongo' che dopo il successo della passata edizione annunciano: “Quest'anno tornerà come ospite Antonio Bocchino, allenatore della nazionale italiana under 15 e under 16; inoltre ci saranno Salvatore Parrillo, atleta originario di Airola ed attualmente capitano della Pallacanestro Cantù, società di serie A e Linton Johnson, ex NBA e vincitore del titolo 2006 con i San Antonio Spurs. Altra novità di questa edizione sarà una dimostrazione di "BaskIn", acronimo che sta per Basket Inclusivo, disciplina che prevede la compartecipazione di atleti disabili e normodotati. Ci sarà la seconda edizione del "Premio Fetonte" per giornalisti e tecnici e saranno, ovviamente ripresentati i tornei 3vs3 categorie under15 e under18.

Ancora in fase di costruzione il resto del programma che dovrebbe riproporre la serata in rosa e anche un torneo senior, aperto alle vecchie glorie del basket locale.