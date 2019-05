"Genitori dentro", nasce lo sportello nel carcere di Benevento Promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello

Si terrà mercoledì prossimo alle 11, presso la sezione femminile del carcere di Capodimonte a Benevento, il report dello dell'iniziativa "Genitori Dentro", promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e realizzato dalla cooperativa Il Melograno.

Il Progetto, iniziato nel mese di gennaio 2019 e conclusosi in questi giorni, ha riscosso grande successo nelle partecipanti, ovvero un gruppo di donne madri detenute, appartenenti sia alla sezione protette sia alla sezione comune. Lo stesso si è posto l’obiettivo di rilevare le problematiche di carattere socio-assistenziale delle detenute afferenti alla Casa Circondariale di Capodimonte

All'incontro parteciparanno il garante Samuele Ciambriello, il direttore del carcere, Gianfranco Marcello, il presidente della cooperativa il Melograno Angelo Moretti e il direttore della Caritas di Benevento don Nicola De Blasio.

Il Melograno è una cooperativa sociale che, sul territorio di Benevento e provincia (e su alcune province del comune di Avellino), ha una storia di impegno sociale: si propone di accogliere, integrare, ospitare, generare valore per il territorio, con la supervisione ed il sostegno etico della Caritas Diocesana di Benevento. Nella realtà gestita dalla Cooperativa afferiscono e lavorano persone fragili, migranti, soggetti in misura alternativa alla detenzione, detenuti ed ex detenuti.