Nuovo sciopero per il clima, appello a scuole e associazioni L'intervento degli attivisti sanniti in vista dell'evento previsto il 24 maggio

Resta alta nel Sannio l'attenzione per i cambiamenti climatici che saranno presto al centro di un nuovo evento volto a sensibilizzare i cittadini a partire dai più giovani. Gli attivisti di Fridays For Future della città di Benevento, che hanno deciso di denominarsi Fridays For Future Bn – Sannio comunicano l'avvio di “un cammino che pone al centro del dibattito il tema del futuro delle prossime generazioni ma soprattutto il tema del futuro del nostro Pianeta”. Ed evidenziano l'importanza di dare attenzione a questo tema: “Se fino a qualche anno fa infatti si pensava che i cambiamenti climatici fossero un argomento da trattare soltanto ed esclusivamente nei testi scientifici o scolastici, quasi come fossero materia di fantascienza oggi invece al comparire delle prime piogge si mostrano a cittadini inermi in tutta la loro drammaticità. Le mobilitazioni che in seguito all'esempio di Greta si stanno diffondendo in tutto il Pianeta tracciando anche modalità e forme nuove di partecipazione dal basso”. Ed annunciano: “Abbiamo deciso di redigere questo appello in preparazione del secondo sciopero per il futuro venerdí 24 maggio a Benevento alle ore nove a Piazza Risorgimento invitando inoltre tutte le realtà territoriali a partecipare all'assemblea di preparazione che ci sarà giovedì 16 maggio alle ore 17.30 presso il L@p Asilo 31. A tal proposito facciamo appello ai Dirigenti Scolastici degli istituti superiori cittadini di far aderire ufficialmente i propri istituti alla manifestazione del 24 Maggio e cominciare a dare segnali concreti volti al cambiamento degli stili di vita dichiarando i propri istituti plastic free a partire dal prossimo anno didattico”. Un appello che viene esteso altresì “alle associazioni laiche e cattoliche, ai comitati, alle parrocchie”. Gli attivisti sanniti, infine, commentano: “Il 24 Maggio sarà un altro evento storico, un evento per studenti e professori, un evento per famiglie, un evento pacifico e non violento. Saremo tutti uniti per il clima. Tutti uniti per garantirci un futuro”.