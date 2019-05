L'ordine dei medici Benevento presenta "Piazza della salute" “Impara a conoscere cosa fa bene al tuo cuore”

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento organizza anche quest’anno il sesto appuntamento del progetto di educazione alla salute: “L’Ordine per la Salute”. L’iniziativa a tutela del “Bene Salute”, avviata nel 2016, si sta sviluppando con una serie di “Incontri Tematici” volti a richiamare l’attenzione dei Cittadini sull’importanza dell’adozione di stili di vita salutari per ridurre i fattori di rischio e prevenire le malattie

Per il terzo anno consecutivo questo ambizioso e innovativo percorso dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Benevento, si inserisce nel progetto nazionale della Fondazione Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) “PIAZZA DELLA SALUTE”, finalizzato alla prevenzione sanitaria e alla promozione del- l’autorevolezza e della professionalita` medica e odontoiatrica.

Quest’anno la manifestazione promossa dall’ENPAM, dal titolo “Alimenta la salute con stili di vita corretti”, prevede iniziative analoghe nelle piazze dei cinque capoluoghi di provincia della Regione Campania, in collaborazione con i rispettivi Ordini dei Medici. A Benevento, sabato 25 maggio, saremo tutta la giornata in Piazza San Modesto nel Rione Liberta`, per divulgare a tutti i Cittadini un preciso messaggio: “Impara a conoscere cosa fa bene al tuo cuore”.

Il programma della manifestazione sarà presentato con una conferenza stampa in programma Giovedì alle 10.30, presso l’Auditorium D’Alessandro dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento.

Alla presentazione intreverranno: Alberto Oliveti - Presidente Fondazione Enpam; Giovanni Pietro Ianniello - Presidente OMCeO Benevento; Silvestro Scotti - Presidente OMCEO di Napoli Segretario Nazionale FIMMG (sindacati dei medici di Medicina Generale; Maria Erminia Bottiglieri - Presidente OMCEO Caserta; Francesco Sellitto - Presidente OMCEO Avellino; Giovanni D'Angelo - Presidente OMCEO Salerno e Responsabile del Coordinamento degli Ordini Campani.