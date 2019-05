Campania 4.0: si parte oggi alle 13 sul canale 696 Il nuovo format dell'emittente televisiva Ottochannel

Da Paestum alla Piana del Sele, dal turismo all'enogastronomia. Parte oggi Campania 4.0: il nuovo format dell'emittente televisiva Ottochannel. L'appuntamento è alle 13 sul canale 696 (in replica alle 18.10 e alle 22) per un viaggio alla scoperta delle eccellenze della regione.

Prima puntata dedicata al turismo partendo dai dati e dai progetti per il futuro con il presidente provinciale della Confesercenti di Salerno, Raffaele Esposito. Poi spazio alla storie d'impresa: andremo a Paestum a conoscere giovani imprenditori che nel turismo vedono il futuro dell'azienda e dell'intera regione.

Ma naturalmente spazio a turisti e cittadini per conoscere le mete campane preferite dai vacanzieri. A seguire la salute: con la dottoressa Roberta Salierno attenzione rivolta alla nutrizione e alle buone regole per tornare in forma in vista dell'estate. E per finire appuntamento con la cucina e con il gusto.

Restate sul 696!