"Notte Europea dei Musei" a Benevento Mostra Paleontologica Presso l' ex Convento San Felice al viale degli Atlantici

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in adesione all'edizione del 2019 della “Notte Europea dei Musei”, invita il pubblico a visitare la Mostra Paleontologica, stabilmente allestita presso l' ex Convento San Felice di Benevento, Sabato 18 Maggio 2019, in occasione dell'apertura serale straordinaria prevista dalle 19:30 alle 22:30. Ingresso gratuito.

I visitatori potranno intraprendere un suggestivo viaggio nella storia geologica del nostro Appennino Sannita, storia raccontata dai reperti fossili esposti. Si scoprirà che il paesaggio a noi oggi familiare, caratterizzato da monti boscosi e gole selvagge, nel periodo cretacico dell'Era Mesozoica, si configurava come un tipico paesaggio lagunare, con bianche dune di sabbia e specchi d'acqua calma e calda; un ambiente dal clima tropicale popolato da pesci,coralli,anfibi, crostacei e ...dinosauri!

La Mostra si pregia di ospitare lo straordinario reperto fossile di un cucciolo di dinosauro, Scipionyx samniticus, detto“Ciro”, divenuto famoso nel mondo per il suo eccezionale stato di conservazione.

Video tematici e pannelli esplicativi, visionabili nell’ “Aula Didattica”, accompagneranno il visitatore in un emozionante viaggio a ritroso nel tempo.

Per le persone non vedenti è previsto l'ausilio di schede tattili. Sarà possibile, sempre in via eccezionale, visitare l'intero Complesso del San Felice e lasciarsi affascinare dalla sua secolare storia.