Assemblea Ordinaria dei Soci Associazione olivicoltori sanniti La comunicazione ai soci dell'Aos da parte del presidente Raffaele Amore

Il presidente dell'Associazione olivicoltori Sanniti Soc. Coop. Agricola, con sede in via delle Puglie n. 34 (palazzo CIA) a Benevento, Raffaele Amore ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei soci presso la sede sociale per il giorno 30/05/2019 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione per il giorno 31/05/2019 alle ore 10,30 per approvare il bilancio 2018 e discutere di ulteriori argomenti di interesse per i soci.