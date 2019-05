Cromo nei pozzi, al via controlli della Polizia provinciale Le verifiche riguardano il rispetto dell'ordinanza che vieta l'attingimento dell'acqua

Gli agenti della Polizia provinciale questa mattina in azione presso tutte le aziende dell'area industriale di Ponte Valentino. I controlli riguardano il rispetto dell'ordinanza emessa mercoledì dal segretario generale della Provincia di Benevento che vieta l'utilizzo dell'acqua dei pozzi per trenta giorni, nella zona di Ponte Valentino, per uso industriale, domestico e agricolo.

In pratica gli agenti stanno verificando che le linee produttive, i bagni e l'utenza in generale non vengano alimentate dall'acqua di falda.

Intanto come si ricorderà ieri sera il Consorzio Asi ha informato tutte le industrie dello spegnimento del depuratore consortile, anch'esso alimentato di un pozzo. Agli imprenditori è stato intimato di non scaricare più le acque reflue nelle fogne a servizio della zona industriale. Se la situazione dovesse restare immutata si rischia la parasi dell'intero agglomerato industriale. Per evitare ciò il presidente dell'Asi, Luigi Barone ha chiesto alla Provincia di modificare l'ordinanza affinché siano esclusi i pozzi nei quali non è stato rilevato alcun inquinamento da cromo.