Studenti diventano guide per accogliere turisti francesi Bilancio positivo per la collaborazione tra l'Istituto Alberti e la Pro loco 'Samnium'

Bilancio positiva per la collaborazione in chiave turistica avviata tra tra l’Istituto “G. Alberti” di Benevento, guidato dal dirigente scolastico Giovanni Liccardo, e la Proloco di Benevento “Samnium” del presidente Pino Petito, che apre ad un futuro protocollo d’intesa. "Nel capoluogo - raccontanto gli organizzatori - sono giunti 30 turisti provenienti dalla Francia, dalla regione Midi-Pyrénées, accolti dallo staff dell’associazione di promozione turistica. A coadiuvare la guida turistica Anna Di Sisto, diversi studenti dell’Alberti, in veste di accompagnatori e traduttori simultanei, capeggiati dalla docente responsabile del settore turistico della scuola, Rachele Scocca.Infatti, nelle varie tappe e postazioni, presso tutte le presenze storiche, architettoniche e monumentali della città, i giovani alunni hanno spiegato ed illustrato il tutto".