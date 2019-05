L@p Asilo 31 espone striscioni anti Salvini Il gruppo attraverso i social: invitiamo tutti ad aderire

"Lanciamo ufficialmente la campagna #unostriscionedaognibalcone challenge!". Parte così il post del L@p Asilo 31, Laboratorio per l'Autorganizzazione Popolare di via Firenze, che espone uno striscione contro il Ministro dell'Interno aderendo all'iniziativa che ormai si moltiplica in numerose città italiane.

Dalle finestre del centro due scritte a caratteri cubitali: "Zorro è qui lo riavrai per 49milioni di euro" e "Mai con Salvini".

"Da giorni - si legge ancora nel post - infatti il ministro Salvini, ovunque vada, viene accolto da striscioni e lenzuola affisse ai balconi che lo invitano a tornarsene da dove è venuto!

Anche a Benevento abbiamo deciso di raccogliere questa sfida ed è per questo che invitiamo tutte e tutti ad appendere uno striscione o un lenzuolo dal proprio balcone di casa per invitare il buon Matteo a tornarsene a casa sua!

Siamo stanchi dei messaggi di odio e razzismo del segretario della Lega e della sua squadraccia, dimostriamolo tutte e tutti insieme! #MaiConSalvini #RestiamoUmani".