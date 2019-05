Città Spettacolo, per il via si valutano Giorgia e Pausini Potrebbero essere le 'madrine' della 40esima edizione del festival, il 25 agosto al Teatro Romano

Una grande artista per l'inaugurazione della 40esima edizione di Benevento Città Spettacolo. Sono diverse le possibilità per il concertone d'apertura fissato il 25 agosto sul palco del teatro Romano. Tra i nomi in lizza anche Laura Pausini e Giorgia. Notizie ancora da confermare ma di sicuro sarà “il concerto dell'estate 2019”.

Laura Pausini è ora impegnata in un tour speciale insieme a Biagio Antonacci, presentato solo qualche giorno fa a Roma con un originale flash mob. Ma l'estate è lunga e sarebbe un'ottima madrina per il festival.

Altra “amatissima” in lizza è, invece, Giorgia con il suo "Pop heart summer nights", la tournée estiva legata all'album "Pop heart", uscita lo scorso autunno. L'artista romana potrebbe fare tappa nel Sannio, nel prossimo agosto.

Ed è naturale pensare all'amatissima cantante nell'arena del Teatro Romano, magari per l'apertura della 40esima edizione di Benevento Città Spettacolo.

“Pop Heart” raccoglie grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova.

Dal management confermano nuove date. Sono già fissate quelle del 19 maggio a Napoli, al Complesso Palapartenope, del 21 maggio a Bari, al PalaFlorio e del 24 maggio ad Acireale.

Per luglio unica data al sud è prevista per il giorno 6 a Palermo. Sono invece tutte da definire quelle di agosto.