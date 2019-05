Piano sosta e commercio, Romano: "Disposti a nuovo incontro" L'intervento del presidente di Confcommercio

“Di positivo c'è che dopo anni finalmente ne stiamo discutendo. Abbiamo avuto un ottimo incontro nelle scorse settimane in cui presentammo istanze che in quella sede furono apprezzate e condivise dai presenti, ma quello che chiediamo è diametralmente opposto a quello su cui oggi stiamo discutendo”. Così Nicola Romano, Presidente Confcommercio di Benevento in merito al dibattito sul piano sosta e in particolare per quel che riguarda le modifiche proposte dalle associazioni di categoria. Argomento che, come si ricorderà, era stato al centro di un nuovo incontro nei giorni scorsi tra l'amministrazione e l'azienda che gestisce il servizio in città. “Oggi si parla di sosta breve – precisa Romano - ma il problema non è questo ma dare la possibilità in alcune strade, che abbiamo identificato anche su indicazione dei commercianti, di parcheggiare per massimo di 15-30 minuti negli orari di apertura dei negozi. Una sosta veloce che permetta a tutti i cittadini di trovare spazio per fare acquisti veloci e ai commercianti di dare un servizio in più ai clienti”. Di qui la disponibilità ad un nuovo incontro: “Fa piacere che ne stanno discutendo, ma noi chiediamo tutt'altro e siamo disponibili a incontrare di nuovo l'amministrazione e anche l'azienda se lo ritiene opportuno”. Romano infatti ribadisce come l'obiettivo di queste proposte sia risollevare le sorti del commercio in città: “Noi vogliamo contribuire a dare una vivibilità migliore all'intera città perché migliorare la situazione del commercio in queste strade – conclude Nicola Romano - significa anche dare più servizi ai cittadini e salvaguardare quel che resta del commercio in città”.