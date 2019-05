Discarica di Sant'Arcangelo, al via lavori di manutenzione L'intervento disposto dalla Provincia di Benevento

"La Provincia di Benevento ha incaricato la società partecipata Samte di provvedere alla manutenzione straordinaria della viabilità, ai sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, alle opere provvisorie di copertura e alla rete di captazione del biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte". E' quanto comunicato in una nota della Provincia di Benevento precisando che i lavori sono stati disposti dal presidente Antonio Di Maria "che ha fatto proprio un progetto in tal senso predisposto dalla stessa Samte e proposto dal Servizio Ambiente della Provincia". Ed ancora, nella nota viene sottolineato: "Il progetto mobilita risorse finanziarie per 477mila euro da reperire sul redigendo Bilancio di previsione 2019 della Provincia. L’intervento è ritenuto di rilevanza strategica dal Presidente Di Maria anche al fine di dare corso alle prescrizioni dell’Arpac e dello stesso Tribunale di Benevento nonché al fine di procedere alla auspicata riattivazione dei conferimenti".