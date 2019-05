In bicicletta contro le trivellazioni L'iniziativa del Comitato No Triv Sanio

Una giro in bicicletta contro le devastazioni ambientali. E' la manifestazione messa in campo questo pomeriggio a Benevento. In bicicletta nel traffico, creando anche qualche disagio agli automobilisti, i manifestanti hanno protestato contro i progetti di ricerca di idrocarburi in atto nel Sannio e altre devastazioni. Si sono scagliati, poi, “contro un sistema economico che – hanno ribadito - per produrre all'infinito divora l'ambiente, arricchendo una minoranza di individui e affamando tutti gli altri”.

Da piazza Castello la pedalata, alla quale hanno aderito alcune decine di persone, ha attraversato le vie della città.