Degrado nella fontana in piazza S. Sofia, patrimonio Unesco Necessari provvedimenti contro vandali e inzivados

Cocci e bottiglie, degrado nella fontana di piazza Santa Sofia, a pochi metri dalla Chiesa riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Rifiuti, lattine ma soprattutto bottiglie rotte, pezzi di vetro e cocci sparsi nella vasca.

Uno spettacolo indegno che richiama alla necessità di una cura e un'attenzione che un gioiello come la chiesa longobarda e la zona che la circonda meritano.

A guardar bene sulle scale della fontana ci sono ancora i coriandoli di Carnevale... cioè di oltre due mesi fa.

Al di là della necessità di una maggiore cura per chi è deputato a tenere pulito si fa sempre più evidente l'esigenza di provvedimenti per fermare chi si ostina a sporcare, imbrattare e vandalizzare i luoghi. Telecamere di sorveglianza ma soprattutto sanzioni si fanno sempre più indispensabili per dichiarare guerra agli inzivados.