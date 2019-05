Olimpiadi di Chimica: premiata Rosaria Mazzone dell'Alberti La studentessa: "Esperienza bellissima, grazie alla professoressa Monaco e al dirigente Licciardo"

È stata premiata questa mattina all’Università Federico II di Napoli, Rosaria Mazzone, la studentessa beneventana che frequenta la quarta classe dell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” all’IIS “Giuseppe Alberti” di Benevento per essere risultata vincitrice provinciale delle Olimpiadi di Chimica: evento promosso dal Dipartimento di Farmacia dell’ateneo partenopeo. «È stata una bellissima esperienza in cui mi sono messa alla prova cercando di dare il meglio di me e mettere a frutto le mie conoscenze», ha commentato la giovanissima studentessa che ha svolto i “giochi” lo scorso 4 maggio. «Il merito di tutto questo non è solo mio. Devo ringraziare la professoressa Marilina Monaco per avermi incoraggiata e accompagnata in questo percorso, così come un particolare ringraziamento va a tutto il consiglio di classe e al Dirigente scolastico, Giovanni Liccardo, che mi ha dato l’opportunità di partecipare a questa competizione che ha significato, anche, un momento particolare di crescita personale».