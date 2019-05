Comizi elettorali per le Europee, le disposizioni del sindaco Ecco le zone dove si possono organizzare gli incontri in città

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emanato una disposizione per regolamentare i luoghi da utilizzare per i comizi elettorali per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni Europee.

Si tratta di luoghi pubblici all'aperto dove i candidati e i partiti potranno organizzare le riunioni elettorali nonché le installazioni fisse e le altre manifestazioni elettorali consentite dalla legge.

Le aree adibite sono:

Per il Rione Ferrovia: area parcheggio Paladua. Per il Rione Libertà: Piazza S.Modesto. Per il Centro Storico: Area pedonale di Piazza IV Novembre e Piazza Roma. Per la Zona Alta: Rione Capodimonte: Piazzale antistante Chiesa S. Giuseppe Moscati. Rione Pacevecchia: Area parcheggio antistante plesso scolastico Pacevecchia (ingresso pubblico Campo Rugby).

Rimangono, ovviamente, immutate tutte le disposizioni legislative concernenti lo svolgimento della propaganda elettorale, nonché quelle dettate dalla Prefettura di Benevento con il verbale del 10 maggio che tratta proprio le "modalità dello svolgimento della campagna elettorale delle consultazioni del 26 maggio 2019". Le istanze per le manifestazioni dovranno essere presentate tempestivamente al Comune di Benevento e determinazioni al riguardo saranno assunte dal Settore Attività Produttive.