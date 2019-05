Infarti, asma, diabete: i sanniti tra i più malati d'Italia Pessimo lo stato di salute della popolazione, ma è buono il voto per l'organizzazione sanitaria

La salute dei sanniti? Non è buona, o almeno così vien fuori dalle statistiche de Il Sole 24 Ore, relative allo studio “Indice della salute 2019”. Uno studio che, come da metodologia de Il Sole 24 Ore, mette insieme una serie di indicatori per stilare la classifica finale dei capoluoghi di provincia. Ebbene, stando alla classifica finale a Benevento c'è da preoccuparsi: il Sannio è nei bassofondi, 103esimo su 107, di gran lunga ultima provincia della Campania per “salute”.



Da cosa è dovuta questa classifica impietosa? Vediamo i dati: innanzitutto il Sole 24 Ore, attraverso le statistiche, relega al 90esimo posto in classifica il Sannio per tasso di mortalità: con 90 decessi all'anno ogni 10mila abitanti il tasso è molto alto, ma ciò è naturalmente legato anche all'età media elevata della popolazione. E in queste caratteristiche si inquadra anche il 96esimo posto legato alla speraznza di vita alla nascita, che migliora, ma di poco e meno rispetto ad altri territori.

Sarebbe sotto i livelli di guardia invece la mortalità per tumore: in questa speciale classifica Benevento è 42esima, con 14 decessi per tumore ogni mille abitanti, ma si sa che in questo campo i dati sono da prendere con le pinze...basti pensare che Taranto sarebbe tra le più virtuose d'Italia secondo questi dati.



Pessima è invece la situazione relativa alle malattie cardio-vascolari: Benevento è 100esima su 107 per morti dovute a infarto del miocardio, quasi 3 ogni mille abitanti. E malissimo va anche per le malattie respiratorie: Benevento è la peggiore assoluta per consumo di farmaci per asma e broncopneumopatie, segno che una gran parte di popolazione si è trovata a fare i conti con questo tipo di malattie. Idem per consumo di farmaci per diabete e ipertensione, 72esimo posto in un caso, 86esimo nell'altro.



Buone invece sono le valutazioni del quotidiano economico per l'organizzazione sanitaria: buono il numero di medici di base (1 ogni 1000 abitanti), di pediatri e addirittura Benevento raggiunge la top ten per numero di posti letto, ma nonostante ciò alto è il tasso di emigrazione ospedaliera.