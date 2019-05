Per Benevento - Cittadella navette gratis per lo stadio La comunicazione del sindaco Mastella

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che l'azienda di trasporti Trotta Bus ha accolto la sua richiesta di effettuare un servizio navetta gratuito verso lo stadio Ciro Vigorito in occasione della semifinale di ritorno dei play off Benevento - Cittadella in programma sabato 25 maggio alle ore 21. Il servizio di trasporto gratuito sarà attivo anche al termine dell'incontro. Il sindaco Mastella pertanto ringrazia la Trotta Bus per la disponibilità mostrata nell'accogliere la sua richiesta.