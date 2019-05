Defibrillatori sulle 'gazzelle' dei carabinieri Protocollo tra l'Arma e la Croce Rossa per la dotazione ed i corsi

Sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa tra la Croce Rossa e i Carabinieri del Comando provinciale. L'intesa è stata firmata da Stefano Tancredi, presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa e dal colonnello Alessandro Puel, comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento

L'accordo ha la durata di 5 anni e prevede la dotazione di presidi sanitari (defibrillatori automatici) da collocare sulle autovetture di servizio nell’ambito del territorio dell’Arma per garantire l’impiego a favore della popolazione. I militari ora effettueranno corsi di formazione “ad hoc” organizzati dal Comitato della Croce Rossa per l’abilitazione all’impiego dei defibrillatori automatici. I dispositivi sanitari saranno periodicamente verificati ed assegnati gratuitamente dal Comitato della Croce Rossa, in via prioritaria, alle Aliquote Radiomobili delle Compagnie di Benevento Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo, le cui pattuglie opereranno nei servizi di perlustrazione su tutto il territorio provinciale e potranno servire in occasione di emergenze, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere.