Rifiuti e irregolarità, boom di multe per i trasgressori Asia, Madaro: “In quattro mesi sono stati elevati 125 verbali"

Ancora problemi per la differenziata a Benevento: dai ritardi registrati soprattutto nei giorni scorsi per il servizio di raccolta in città ai problemi dovuti alla carenza impiantistica. A fare il punto della situazione è l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro che spiega i motivi del mancato prelievo dei rifiuti e annuncia la linea dura per gli sversamenti incontrollati e per il mancato rispetto della differenziata. Anzitutto il numero uno dell'azienda che gestisce il servizio in città chiarisce come le difficoltà “siano dovute ai ritardi nel conferimento della frazione indifferenziata in particolare allo Stir di Tufino. Per cui - evidenzia Madaro - ci sono ancora lunghe file per poter scaricare e questo comporta un ritardo nel giro di raccolta del 'porta a porta' in città”.

Un problema che rimanda alla questione della carenza impiantistica, in particolare dopo la chiusura dello Stir di Casalduni: “Oggi - ribadisce Madaro - è un dato di fatto che con la chiusura dello Stir di Casalduni il dover conferire fuori dalla nostra provincia comporta lunghi tragitti e lunghe attese con mezzi che rientrano molto tardi, pertanto non riusciamo a completare il giro di raccolta in città. Abbiamo forti disagi a cui stiamo cercando di ottemperare per recuperare il più possibile”.

Intanto prosegue l'azione di contrasto allo sversamento incontrollato dei rifiuti: “Abbiamo implementato di concerto con l'amministrazione comunale e il comando dei vigili il sistema delle multe. Nei primi quattro mesi di quest'anno sono state effettuate già 125 multe, mentre per tutto il 2018 erano stati comminati circa 160 verbali. In quattro mesi – conclude Donato Madaro - è stato dato un forte impulso grazia alla task force attivata tra Asia e comando dei vigili con cui stiamo cercando di intervenire in modo più deciso perché ci sono sia conferimenti abusivi, ma anche una non corretta differenziazione dei rifiuti nel porta a porta”.

