Ponte Tibaldi. Pepe: "Opera della mia amministrazione" L'ex sindaco su Fb: "Mastella senza alcun garbo istituzionale non invita e non ricorda"

“Un'altra inaugurazione di opere pensare, progettate e finanziate dalla mia Amministrazione...”. L'ex sindaco Fausto Pepe affida alla sua pagina Facebook tutta l'amarezza per l'operato dell'attuale amministrazione guidata dal sindaco Mastella che ieri sera ha inaugurato il ponte e l'area verde tra via De Rienzo e via Torre della Catena.

“Mastella – scrive Pepe - senza alcun garbo istituzionale come sempre, non invita e non ricorda chi ha voluto queste opere. Mastella questa si chiama eredità amministrativa. Ricordalo!”, tuona l'ex primo cittadino.

Anche dopo l'inaugurazione del ponte didattico ciclopedonale sul fiume Sabato, nella zona tra via Matarazzo e il quartiere Santa Maria degli Angeli, l'ex sindaco Fausto Pepe aveva rivendicato la 'paternità' di quell'opera e aveva scritto: “Mastella può inaugurare solo opere, progettate, finanziate e appaltate da noi ... Ma cosa più importante "pensate" ... Nemmeno il garbo istituzionale di ricordarlo ...”.