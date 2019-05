Cantiere di via Galanti, sopralluogo polizia municipale A breve anche ispezione con l’Asl per verificare la stabilità della gru

Il sindaco Clemente Mastella, a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini circa l’instabilità di una gru a torre installata in un cantiere in disuso ubicato in via Galanti, ha sollecitato stamani un sopralluogo di verifica da parte della Polizia Municipale.

Essendo il cantiere chiuso, e conseguentemente non accessibile, la Polizia Municipale ha potuto quindi effettuare solo una verifica esterna. Di conseguenza il sindaco Mastella, attraverso la Polizia Municipale e d’intesa con l’Asl di Benevento (competente in materia di sicurezza), ha provveduto "ad intimare alla società CONCA Scarl di consentire al più presto l’accesso alla suddetta area da parte degli agenti di Polizia Municipale e dei tecnici dell’Asl al fine di stabilire se le condizioni della gru a torre rispettino o meno le vigenti norme in materia di sicurezza".