Lavori Terminal bus, protestano i sindacati Cgil, Cisl e Uil: "Ripristinare le condizioni di sicurezza"

“Ancora disagio sul “Piazzale” e ad oggi la situazione ci risulta sempre più pericolosa, sia per gli autisti che esercitano il servizio che per l'utenza che lo utilizza”.

Questa la denuncia di Giuseppe Anzalone (Filt Cgil), Eduardo Marra (Cisl) e Cosimo Pagliuca (Uil Trasporti) che chiedono spiegazioni anche al Comune in merito alle opere di sistemazione che ormai da settimane riguardano piazzale Vari, il terminal dei pullman extraurbani.

A causa dei lavori il piazzale del terminal è stato sensibilmente ridimensionato.

“Le operazioni di salita e discesa passeggeri restano allo stato attuali critiche e gli operatori di esercizio non solo sono costretti a svolgere le proprie mansioni nei modi più inverosimili, ma devono occuparsi anche della viabilità sia pedonale che veicolare, oltre alla salita e discesa dei passeggeri garantendone l’incolumità fisica, come previsto dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ogni giorno – lamentano i sindacati - migliaia di studenti si riversano in città e il loro punto di approdo resta l’attuale “piazzale”, detto eufemisticamente Terminal bus; se ancora non è successo nulla di grave, è solo grazie alla professionalità degli operatori di esercizio.

Continuare a svolgere il servizio in queste condizioni è pericolosissimo e non è pensabile che si possa proseguire in questo modo fino alla normale chiusura delle scuole.

Sappiamo bene che le problematiche di questo "piazzale" non nascono oggi, ma esistono da decenni, e nonostante che l’amministrazione attuale stia cercando di produrre una miglioria in tal senso, però, pur apprezzandone l’impegno, riteniamo che una semplice distesa di asfalto non basti per rendere l’attuale “Piazzale” confacente alle necessità degli autisti e cittadini.

Nel contempo occorre permettere all'utenza di poter accedere ai servizi in maniera agevole e sicura, senza sfidare la sorte nel cercare di individuare l'autobus su cui salire.

A nostro avviso – rimarcano Cgil, Cisl e Uil - le città dovrebbero adoperarsi, insieme alle società di trasporto pubblico, partendo proprio dalle infrastrutture, per garantire un'elevata qualità del servizio.

In particolare un'area come la provincia Beneventana, il trasporto su gomma è prezioso per numerosi bisogni essenziali dato che in molti paesi Sanniti il trasporto su gomma resta l’unico mezzo di mobilità per i cittadini, vista l’assenza del ferro.

Un servizio pubblico ben organizzato è un beneficio per tutti, da esso si possono determinare ricadute importanti sulle condizioni di vita economiche e sociali di una comunità, garantisce un vero diritto alla mobilità, abbassa il livello di inquinamento ambientale e produce effetti migliorativi per le fasce più deboli, purtroppo, oggi spesso dimenticate.

Benevento ha la fortuna di avere questo "Piazzale," che per ubicazione, riesce a garantire tramite il trasporto su gomma, il collegamento dai paesi limitrofi direttamente con il centro della Città e permette agli autobus di raggiungerlo utilizzando una viabilità periferica senza intasare il centro”.

I sindacati Filtcgil, Fitcisl e Uil trasporti chiedono quindi “che ognuno faccia la propria parte, si assuma le proprie responsabilità, si adoperi in maniera celere per poter ripristinare le condizioni di sicurezza e che questo "Piazzale" sia visto come una risorsa su cui puntare, per far sì che esso smetta di essere un "Piazzale" e diventi un vero Terminal Bus, sicuro ed accogliente, vero fiore all'occhiello per chi sceglie la città di Benevento anche come meta turistica”.