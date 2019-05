Amatori Podismo Benevento dona premi a "La Voce delle donne" Iniziativa nata con la XXVIII edizione della Strabenevento

L’Amatori Podismo Benevento, confermando l’impegno e l’attenzione al messaggio veicolato in occasione della XXVIII Strabenevento - NO MORE VIOLENCE #maipiùviolenzasulledonne, ed in conformità a quanto previsto nel regolamento, ha destinato tutti i premi della competizione non ritirati in favore di una delle Associazioni che l’hanno affiancata nella giornata del Primo Maggio, condividendo e contribuendo a diffondere il messaggio della non violenza

Tra queste Associazioni, è stata estratta mediante sorteggio “La Voce delle donne”, presieduta da Rita Velardi. Ieri pomeriggio, una rappresentanza del Consiglio Direttivo dell’APB ha consegnato, quindi, alla presidente il materiale previsto, unitamente a un contributo in denaro, dando concretezza al messaggio proposto nella Stracittadina e confermando ancora una volta la vicinanza dell’APB a quelle realtà associative che, con costanza e determinazione, combattono una quotidiana battaglia contro i pregiudizi e le discriminazioni.