Annegamenti e soccorso, in campo i Vigili del Fuoco L'esercitazione presso il bacino idrico della Diga di Campolattaro

Ricerca, soccorso e recupero di persone cadute accidentalmente da un natante o in difficoltà durante una semplice nuotata.

Sono le attività messe in campo presso il bacino idrico della Diga di Campolattaro per un'esercitazione della squadra di soccorso acquatico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, mirata al mantenimento delle proprie capacità operative. L'esercitazione ha coinvolto sei unità qualificate con l'ausilio di un gommone provvisto di motore, e rientra in un più ampio programma di mantenimento dei gruppi specialistici del Comando VVF Benevento