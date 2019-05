Ponte Tibaldi... in due giorni diventa un parcheggio La denuncia sul web. Una fila di auto in sosta... sul ponte inaugurato solo due giorni fa

“Parcheggio Tibaldi”. L'hanno amaramente soprannominato così. Parliamo del nuovo ponte inaugurato solo due giorni fa che collega il centro storico al Rione Libertà.

Solo due giorni pre trasformare un'opera splendida e tutta da vivere in un “parcheggio” ovviamente completamente abusivo. Lo racconta una cittadina arrabbiata sul web... postando una foto che indigna e genera commenti amari.

Diverse auto in una zona progettata, invece, per tutt'altro.

Il nuovo Ponte Tibaldi, infatti, non offre solo un collegamento viario ma anche una zona tutta da vivere con spazi per la socializzazione e lo sport. E proprio in una di queste zone, che si trova dalla parte di Santa Clementina, automobilisti incivili hanno deciso di lasciare in sosta le loro auto in barba ad ogni regola di rispetto e senso civico.