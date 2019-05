Festa Madonna delle Grazie, prorogato termine per le domande C'è tempo fino al 27 maggio per richiedere l'assegnazione degli spazi

“E’ stata disposta una proroga di sette giorni per la presentazione delle istanze per l’assegnazione degli spazi in occasione della Festa della Madonna delle Grazie”. Lo annunciano, in una nota, l’assessore al Commercio Oberdan Picucci ed il presidente della commissione Attività Produttive Mimmo Franzese “ciò al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di presentare la documentazione necessaria agli uffici competenti presso il settore Attività Produttive”. I venditori ambulanti avranno quindi tempo fino al 27 maggio per la consegna delle richieste al Comune di Benevento. “Nei prossimi giorni – dichiarano Picucci e Franzese – incontreremo il sindaco per esporre le nuove idee che intendiamo attuare per valorizzare la Festa della Madonna delle Grazie e renderla un evento ancor più attrattivo”.