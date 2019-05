Studenti a lezione di gusto alla scoperta dei prodotti locali Venerdì incontro con gli allievi del corso per la valorizzazione di vino e olio

Venerdì, 24 maggio, alle 10.30 l'assessore regionale alla Formazione della Regione Campania Chiara Marciani e il Consigliere regionale - vicepresidente della Commissione Agricoltura Erasmo Mortaruolo incontreranno gli allievi del corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in “Tecnico superiore in marketing, comunicazione e valorizzazione dei prodotti vino e olio” presso “TorreGusto” nella sede di Palazzo Caracciolo – Cito a Torrecuso. "Il corso - viene precisato in una nota - è organizzato dall’A.T.S. 'Qes – Qualità Enogastronomica Sannita' costituita dall’ente di formazione Fosviter; dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio; dall’Istituto Faicchio Castelvenere; dal Comune di Torrecuso e da diverse aziende del settore enogastronomico sannita". "Questo Ifts – spiegano Mortaruolo e Marciani – rappresenta una buona prassi nel panorama della formazione della Regione Campania non solo per gli ottimi risultati ottenuti ma anche per aver dimostrato l’importanza di fare sistema. L’intervento è finalizzato a formare Tecnici Superiori con specifiche competenze in comunicazione e marketing dei prodotti della filiera viti-vinicola e olivicola-olearia di qualità, con particolare riferimento al Made in Italy e al loro legame con il territorio. La finalità del percorso è quella di contribuire alla formazione di professionisti con specifiche conoscenze e competenze afferenti la qualità e la tipicità del mondo dell’agroalimentare che, nel territorio campano e nello specifico nel Sannio Beneventano, hanno un’importante valenza in tutte le loro declinazioni più nobili. Il percorso formativo, rivolto a 24 allievi under 35 residenti in Regione Campania, in attesa della fase di stage in azienda che avrà inizio nel mese di settembre, si sta rivelando di particolare interesse e auspicabilmente foriero di nuovi esperti in tema di vino e olio, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e l’Unione Mediterranea Assaggiatori Olio d’Oliva".