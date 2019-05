Una corsa tra rifiuti e degrado, ecco il "Circuito Agrario" Negli ecopunti di Piano Cappelle e Cretarossa regna l'inciviltà e il degrado

E' il classico giro degli appassionati di running e podismo di Benevento. Possiamo chiamarlo il “circuito Agrario” perfetto per lunghe corse all'aria aperta.

Spesso la zona ha dovuto combattere contro gli sversamenti abusivi che venivano disseminati lungo tutto il tragitto.

Ora, invece, gli “inzivados” hanno deciso di “civilizzarsi”.

No niente conferimenti regolari, sarebbe un sogno. Piuttosto invece di spargere immondizia in ogni luogo l'hanno concentrata nei due ecopunti che “abbracciano” il percorso. Le foto che vi proponiamo sono state scattate questa mattina presso l'ecopunto di Cretarossa e quello di Piano Cappelle.

Le campane del vetro e gli altri contenitori risultano strapieni senza alcun rispetto per le regole della differenziata. A terra, intorno ai raccoglitori, un disastro di rifiuti: materiali edili, scheletri di elettronica, neon, sedie, computer perfino una stampante da ufficio.

Un festival dell'inciviltà che ci indica quanto ancora siamo lontani dallo sviluppo di quella coscienza che potrebbe aiutarci a salvare il pianeta.

Uno spettacolo indecoroso e ancor più amaro per gli sportivi costretti a respirare tra due “discariche”.