Il Liceo Artistico Virgilio vince il concorso Panca d'Autore La premiazione è avvenuta questa mattina, nella splendida cornice del museo del Sannio

Per il terzo anno consecutivo, gli alunni del Liceo Artistico “Virgilio” di Benevento vincono il concorso “Panca d’Autore”, nella categoria Scuole Secondarie, organizzato dalla ditta Di Biase Marmi, competendo con istituti provenienti da tutto il territorio nazionale. La premiazione è avvenuta questa mattina, nella splendida cornice del museo del Sannio, in Piazza Santa Sofia. La partecipazione a tale iniziativa richiama gli alunni frequentanti l’indirizzo “Architettura e Ambiente” alla ricerca formale, tecnica e innovativa di soluzioni di design ispirate alla sedia del futuro. Il progetto vincitore è intitolato “Keylife”, ideato dalle alunne D’Alessio Anna e Micco Sofia della classe 5A sotto la guida della prof.ssa Rossetti Amelia. È ispirato all’idea della chiave, quale oggetto altamente simbolico (la chiave, come segreto, come custodia) dalla quale scaturisce la progettazione di una panca dalla forma semplice e stilizzata, in cui trovano posto elementi funzionali. Il lavoro, svolto in team, ha esteso la ricerca ideativa su più campi, ampliando con spirito critico e creativo, il concetto di panca in pietra, non solo finalizzata alla mera funzione di seduta ma trasformandola in scultura fruibile, dinamica e armonica, sulla quale ogni persona potesse avere il piacere di sedersi, di lasciarsi meravigliare dal bello e di riscoprire con stupore la meraviglia del mondo circostante, che molte volte viviamo distrattamente senza soffermarci. Pertanto, la panca progettata è anche un invito alla sosta e alla riflessione sulla vita stessa. Gli alunni si sono interfacciati con una vera e propria esperienza formativa, lavorando in team, mettendo in atto le competenze acquisite di problem solving, cooperative learning e brainstorming, utilizzando software di grafica professionale. Alla premiazione ha partecipato anche la categoria studenti universitari, che ha visto vincitrice una ex alunna del Liceo Artistico di Benevento, fortemente motivata, che vinse il premio nella categoria scuole lo scorso anno.