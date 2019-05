Io X Benevento, attivata nuova sede al quartiere Pacevecchia Ieri pomeriggio il taglio del nastro. Sarà di supporto ai residenti della zona

Io x Benevento ha attivato una nuova sede al quartiere Pacevecchia in via Guido Dorso. Il referente del nuovo ufficio è Cosimo Galliano. Dopo l'inaugurazione, celebrata dal parroco Teodoro Rapuano, il presidente Giuseppe Schipani ha affermato che il nuovo ufficio sarà dotato di un punto di ascolto riservato ai cittadini. È stata stipulata anche una convenzione con 'Resto al Sud' per chi deciderà di intraprendere attività imprenditoriali. Altri servizi, comunque, saranno disponibili per i cittadini che ne avranno bisogno.

Presenti gli assessori Anna Orlando, Luigi De Nigris, il consigliere comunale Mila Lombardi e la senatrice Sandra Lonardo.

Nel corso della presentazione, il referente Cosimo Galliano ha fatto appello al buon senso civico di tutti - affinché - in senso generale, la città possa avere il miglior decoro possibile. Galliano - inoltre -ha ringraziato il presidente Schipani attraverso la consegna di un dipinto.

Nel suo intervento l'assessore De Nigris ha anticipato, riallacciandosi al discorso sul decoro urbano, che in consiglio comunale è pronto un regolamento che prevede una serie di ispettori ambientali che avranno il compito di vigilare su chi non rispetterà le norme del vivere civile.

L'assessore Anna Orlando ha ribadito che porterà avanti il suo impegno per quanto riguarda le politiche giovanili. In tal senso è già stato concordato un incontro con il presidente di Io x Benevento, Giuseppe Schipani, per pianificare progetti e strategie per i giovani e la città.

L'intervento conclusivo è stato affidato alla senatrice Lonardo: "ben vengano contesti come l'apertura della nuova sede: luoghi dove ci si può incontrare e parlare. Tutti, con senso civico - ha affermato la senatrice - dobbiamo dare il nostro contributo per rendere la nostra città sempre più bella e ordinata. Il Comune, da solo, non può farlo. Con l'aiuto di ognuno di noi, invece, l'intento è realizzabile".