Geometri in festa per i 90 anni della professione Le iniziative promosse a Benevento

Al via a Benevento le celebrazioni per il 90esimo anniversario della professione del Geometra. "In occasione delle celebrazioni del novantesimo anniversario della data di emanazione del R.D. 11 febbraio 1929 numero 274 - viene evidenziato in una nota - che ha istituito la professione del Geometra, il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Benevento organizzerà una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di coinvolgere la Categoria e l’intera cittadinanza ripercorrendo i momenti salienti della professione, dal 1929 al Dopoguerra, dagli anni ’80 a oggi. Il racconto di una professione che ha saputo trasformare la polivalenza di ieri nel sapere specialistico di oggi. Il profilo che viene delineato da questo percorso è un professionista in sintonia con lo sviluppo del Paese. All’evoluzione della figura del geometra, che tali iniziative vogliono sottolineare, hanno contribuito anche e soprattutto gli Istituti Scolastici e naturalmente le istituzioni pubbliche. Il programma di martedì si aprirà alle 11 presso la Biblioteca Provinciale con l'inaugurazione della mostra di strumenti topografici e Cartografia con la collaborazione degli studenti dell' Istituto Galilei-Vetrone di Benevento. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, presso il Museo del Sannio, nella Sala Gianni Vergineo, si terrà il convegno "Incontriamo il futuro - Geometri, 90 anni di professione" che vedrà la partecipazione delle autorità locali, i dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici per Geometri di Benevento, Sant'Agata de'Goti e Cerreto Sannita, i Dirigenti del Consiglio Nazionale Geometri e della Cassa di Previdenza. Non mancherà di portare il proprio contributo anche il Rettore dell'Unisannio. Il convegno avrà l'ambizione di raccontare il geometra come figura professionale che, con la sua evoluzione, ha contribuito allo sviluppo del Paese".